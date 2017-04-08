Прямая трансляция UFC 210: Cormier vs. Johnson 2

Горячие новости

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Трейлер турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 64: Багаутинов vs. Нэм
08:04:2017 05:49 argen2m

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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизоды 5-6
08:04:2017 11:50 argen2m



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Даниэль Кормье сжульничал на взвешивании?
07:04:2017 08:54 grey_187



Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?

На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
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Перл Гонсалес снята с UFC 210 из-за имплантов груди
07:04:2017 08:44 grey_187



Дебютантка UFC красавица Перл Гонсалес успешно уложилась в лимит "веса соломинки", но через пару минут была снята с турнира UFC 210 комиссией Нью-Йорка из-за того, что у нее импланты в груди.

Несмотря на это, руководство UFC сейчас пытается спасти бой, решив вопрос с NYSAC за кулисами.

Мы, в принципе, давно знали, что в Атлетической Комиссии Нью-Йорка полно пи**расов, но такого кощунства не ожидал никто.
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Открытые тренировки хедлайнеров UFC 210
07:04:2017 04:40 argen2m



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ACB 57: Условия победы для Яна и Магомедова
07:04:2017 11:27 grey_187
Знаменитый аналитик и телеведущий Робин Блэк разбирает главный бой турнира ACB 57:




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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 4
07:04:2017 12:23 grey_187

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Стердауны медиа-дня UFC 210
06:04:2017 12:56 grey_187

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Трейлер турнира UFC on Fox 24: Johnson vs. Reis
06:04:2017 12:40 argen2m

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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 3
06:04:2017 12:39 argen2m

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Конор МакГрегор продолжает оттачивать навыки бокса
05:04:2017 01:43 argen2m



Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:

«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.

МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
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Гуннар Нельсон о Коноре МакГрегоре
05:04:2017 09:34 grey_187



"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".

"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
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Хорхе Масвидаль: Посмотрим, как USADA скажется на GSP
05:04:2017 09:18 grey_187



"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
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Кевин Ли: Это не расизм, это бизнес
05:04:2017 07:36 grey_187



Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:

"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".

Где-то удивленно вскинул бровь один Джон Джонс.
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Трейлер The Ultimate Fighter 25: Redemption
05:04:2017 06:46 grey_187
Премьера - 19 апреля.


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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 2
04:04:2017 08:18 argen2m

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Фото дня: Вандерлей Сильва в перчатках Bellator
04:04:2017 04:13 argen2m
Такие же синие, как в PRIDE, только человеку примерившему их уже не 25.
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Взрыв из прошлого: "Миноваман" против Гиганта Сильвы
04:04:2017 06:52 grey_187
Когда драться не в своем весе еще не было мейнстримом:


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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 1
04:04:2017 06:49 grey_187

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Кодекс воина: Даниэль Кормье
03:04:2017 07:55 argen2m

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Прямая трансляция UFC 210: Cormier vs. Johnson 2

08.04.2017 12:57 argen2m

9 апреля на ValeTudo.ru прямая онлайн трансляция турнира UFC 210. Начало предварительных поединков в 1:15 (5:00 главный кард) по московскому времени.

Чемпион UFC в 205 фунтах Даниэль Кормье проведет следующую защиту титула 9 апреля в главном бою турнира UFC 210. Его соперником станет бывший претендент Энтони "Рамбл" Джонсон, которого он уже побеждал несколько лет назад.

Шоу пройдет в Буффало (штат Нью-Йорк, США) под крышей KeyBank Center.

Чемпионская карьера Кормье (18-1) началась там, где закончилась эпоха достойного поведения Джона Джонса. После проигрыша последнему и последовавших за ним проблем "Бонса" с законом, Даниэль выиграл у Энтони Джонсона сдачей в битве за вакантный титул. После этого Кормье провел всего 2 матча, защитив титул в бою с Александром Густафссоном и "спася ивент" UFC 200 не-титульным порнобоем с Андерсоном Сильвой.

Кормье должен был провести реванш с Джонсоном 10 декабря на UFC 206, но выбыл из-за очередной травмы. Как вы знаете, в АКА не тренируются – там калечат, так что шансы увидеть DC в октагоне весной не сказать чтоб слишком велики.

Джонсон (22-5) после проигрыша в титульном бою катком прошелся по дивизиону, нокаутировав Джими Мануву, Райана Бейдера и Гловера Тейшейру. На титульный он давно заработал снова, но хаос здесь перманентное состояние дивизиона, и сможет ли "Рамбл" обналичить свой чек – загадка на миллион.

Гегард Мусаси сумел получить бой с бывшим чемпионом среднего дивизиона Крисом Вайдманом и выстйпит в ко-мейн ивенте.

Мусаси (41-6-2) выиграл 4 матча подряд, в последнем бою реваншировав обидное поражение от Юрайи Холла. До этого Гегард нокаутировал бразильских ветеранов ММА Витора Белфорта и Талеса Лейтеса.

Вайдман (13-2) досрочно проиграл два боя подряд, уступив титул Люку Рокхолду и отлетев в астал от убийственного колена Йоэля Ромеро. До этого Крис имел безупречный рекорд (13-0) и три успешных защиты титула, выигранного в бою с Андерсоном Сильвой.

Файткард турнира :

Daniel Cormier vs. Anthony Johnson
Chris Weidman vs. Gegard Mousasi
Cynthia Calvillo vs. Pearl Gonzalez
Thiago Alves vs. Patrick Côté
Will Brooks vs. Charles Oliveira

Предварительные поединки:

Myles Jury vs. Mike De La Torre
Kamaru Usman vs. Sean Strickland
Charles Rosa vs. Shane Burgos
Patrick Cummins vs. Jan Błachowicz
Gregor Gillespie vs. Andrew Holbrook
Josh Emmett vs. Desmond Green
Katlyn Chookagian vs. Irene Aldana
Jenel Lausa vs. Magomed Bibulatov

Обсудить турнир во время эфира вы можете на нашем форуме, там же вы найдете дополнительную информацию о просмотре поединков. Плеер трансляции появится на этой странице за несколько минут до начала шоу.

 
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