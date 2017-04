Прямая трансляция UFC 210: Cormier vs. Johnson 2

9 апреля на ValeTudo.ru прямая онлайн трансляция турнира UFC 210. Начало предварительных поединков в 1:15 (5:00 главный кард) по московскому времени.

Чемпион UFC в 205 фунтах Даниэль Кормье проведет следующую защиту титула 9 апреля в главном бою турнира UFC 210. Его соперником станет бывший претендент Энтони "Рамбл" Джонсон, которого он уже побеждал несколько лет назад.

Шоу пройдет в Буффало (штат Нью-Йорк, США) под крышей KeyBank Center.

Чемпионская карьера Кормье (18-1) началась там, где закончилась эпоха достойного поведения Джона Джонса. После проигрыша последнему и последовавших за ним проблем "Бонса" с законом, Даниэль выиграл у Энтони Джонсона сдачей в битве за вакантный титул. После этого Кормье провел всего 2 матча, защитив титул в бою с Александром Густафссоном и "спася ивент" UFC 200 не-титульным порнобоем с Андерсоном Сильвой.

Кормье должен был провести реванш с Джонсоном 10 декабря на UFC 206, но выбыл из-за очередной травмы. Как вы знаете, в АКА не тренируются – там калечат, так что шансы увидеть DC в октагоне весной не сказать чтоб слишком велики.

Джонсон (22-5) после проигрыша в титульном бою катком прошелся по дивизиону, нокаутировав Джими Мануву, Райана Бейдера и Гловера Тейшейру. На титульный он давно заработал снова, но хаос здесь перманентное состояние дивизиона, и сможет ли "Рамбл" обналичить свой чек – загадка на миллион.

Гегард Мусаси сумел получить бой с бывшим чемпионом среднего дивизиона Крисом Вайдманом и выстйпит в ко-мейн ивенте.

Мусаси (41-6-2) выиграл 4 матча подряд, в последнем бою реваншировав обидное поражение от Юрайи Холла. До этого Гегард нокаутировал бразильских ветеранов ММА Витора Белфорта и Талеса Лейтеса.

Вайдман (13-2) досрочно проиграл два боя подряд, уступив титул Люку Рокхолду и отлетев в астал от убийственного колена Йоэля Ромеро. До этого Крис имел безупречный рекорд (13-0) и три успешных защиты титула, выигранного в бою с Андерсоном Сильвой.

Файткард турнира :

Daniel Cormier vs. Anthony Johnson

Chris Weidman vs. Gegard Mousasi

Cynthia Calvillo vs. Pearl Gonzalez

Thiago Alves vs. Patrick Côté

Will Brooks vs. Charles Oliveira

Предварительные поединки:

Myles Jury vs. Mike De La Torre

Kamaru Usman vs. Sean Strickland

Charles Rosa vs. Shane Burgos

Patrick Cummins vs. Jan Błachowicz

Gregor Gillespie vs. Andrew Holbrook

Josh Emmett vs. Desmond Green

Katlyn Chookagian vs. Irene Aldana

Jenel Lausa vs. Magomed Bibulatov

Обсудить турнир во время эфира вы можете на нашем форуме, там же вы найдете дополнительную информацию о просмотре поединков. Плеер трансляции появится на этой странице за несколько минут до начала шоу.